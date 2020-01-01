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Epic Games показала будущее игр

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Компания продемонстрировала новый игровой движое.
Игры получат улучшенную геометрию и освещение
Игры получат улучшенную геометрию и освещение
скриншот видео

Движок Unreal Engine 5 официально анонсирован компанией Epic Games. Как говорят разработчики, новое поколение движка появится в играх, которые выйдут на  PlayStation 5

Возможности движка продемонстрировали на видео.

Игры на Unreal Engine 5 смогут использовать новые функции, которые называются Nanite и Lumen.

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Nanite - это обновление конвейера геометрии, которое значительно повышает точность геометрии в игре, а также упрощает ее реализацию для разработчиков. Теперь создатели игр могут импортировать модели ZBrush и фотограмметрические сканы прямо в движок без оптимизации.

Lumen - система динамического освещения в реальном времени с глобальным освещением multi-bounce. Разработчикам больше не нужно будет применять дорогостоящие методы для динамического освещения, так как это уже есть в движке.

Но радоваться пока рано. Первая версия Unreal Engine 5 станет доступна в начале 2021 года. Движок будет адаптирован под iOS, Android, ПК, Mac, а также текущие и следующие поколения консолей. 

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games бесплатно отдадут GTA V, а потом еще и The Witcher 3.

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Теги: Epic Games, игры, видео
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