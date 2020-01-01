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В PlayerUnknown’s Battlegrounds введут ботов

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В обычных матчах против живых игроков также будут играть боты.
В PUBG появятся боты
В PUBG появятся боты
shazoo.ru

В обновлении PlayerUnknown’s Battlegrounds появятся новая система рангов, переработают рейтинг, а в обычных матчах еще и введут ботов.

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Ранговая система заменит титулы. Рейтинг будет учитывать убийства и помощь в воскрешении сокомандников. Рейтинг будет изменяться после каждой игры.

Боты же вводят для того, чтобы обычным игрокам было проще играть на своем уровне. Соответственно, чем выше уровень игрока, тем меньше будет шанс встретить бота. 

Помимо прочего, создатели игры снизили скорость перезарядки для M416, M16A4 и SCAR-L. Также уменьшен урон у M416 и повышена точность стрельбы от бедра для дробовиков.

Обновление пока доступно на тестовом сервере, а про выход на основе пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели PUBG подали в суд на Fortnite.

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Теги: PlayerUnknown’s Battlegrounds, PUBG, шутер, королевская битва
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