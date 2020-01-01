Создатели Assassin's Creed Valhalla показали скриншоты из игры

Полноценный геймплей покажут лишь в июле.

Создатели Assassin’s Creed Valhalla показали скриншот игры, которая выйдет в конце года. Творческий руководитель проекта Ашраф Измаил показал снимок экрана и ответил на вопросы пользователей.

На скриншоте можно увидеть деревню, где главный герой игры может отдохнуть от сражений с англичанами, половить рыбку с пирса, обсудить планы действий со своим военачальником, побеседовать с жителями и просто полюбоваться местными красотами.

Скриншот Assassin's Creed Valhalla twitter.com

Также Исмаил рассказал, чего ждать от игрового процесса.

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“Мы хотели взглянуть на старые игры и увидеть величие этих игр и добавить их в новый проект. Секрет старых игр - это индивидуальность и уникальность, которую мы хотим вернуть Вальхалле“.

Главный герой нового проекта - это викинг Эйвор. И он получит скрытый клинок, как и герои прошлых игр. Но он у него будет не сразу.

“Мы продолжаем с идеей, что Эйвор не обученный убийца. Эйвор - викинг, который получает это крутое оружие и должен очень быстро учиться. В начале опыта Эйвор изучит технику, которая при правильном выборе времени ... может одним выстрелом убить практически любого“.

Так что в игре точно будет режим “стелса“. Как и в играх ранее, Эйвор будет сливаться с толпами людей, пытаясь оставаться скрытым. Исмаил заявил, что “у нас есть крутой новый поворот. Но да, стелс вернулся“.

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“Идея о том, что викинг находятся в месте, в котором ему не следует быть, подразумевает, что он должен ходить инкогнито и прятаться в толпе“, - добавляет Исмаил. Можно также ожидать, что Assassin's Creed Valhalla будет связан с предыдущими играми, но эти отсылки найдут “фанаты и люди, которые хотят копать“.

В настоящий момент Assassin's Creed Valhalla планируется для выхода в конце года на Xbox Series X, PS5, PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia.

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin's Creed Valhalla уже доступна для предзаказа.