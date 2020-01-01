Музыка, диджеи и гонки на лодках: В Fortnite появился режим вечеринок

Новый режим позволяет отдохнуть от баталий.

Новый режим появился для всех epicgames.com

В Fortnite запустили Party Mode, в котором нет стрельбы и режима построек. Зато можно слушать музыку, танцевать, гонять на лодках и заниматься скайдайвингом.

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Превью режима появилось неделю назад с выступлением Diplo и Джордана Фишера. А 8 мая состоятся живые сеты от Диллона Френсиса, Стива Аоки и deadmau5.

Все началось с концертов Diplo и Тревиса Скотта, которые побили рекорд посещаемости.

В Fortnite Party Royale не будет очередей, а чтобы попасть в ивент - нужно просто запрыгнуть туда. А всем залогинившимся в игре до 10 мая Epic Games предложит игрокам специальный аксессуар Neon Wings Back Bling.

Напомним, ранее сообщалось, что в Fortnite появится Дэдпул и секретные миссии.