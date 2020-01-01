Музыка, диджеи и гонки на лодках: В Fortnite появился режим вечеринок
В Fortnite запустили Party Mode, в котором нет стрельбы и режима построек. Зато можно слушать музыку, танцевать, гонять на лодках и заниматься скайдайвингом.
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Превью режима появилось неделю назад с выступлением Diplo и Джордана Фишера. А 8 мая состоятся живые сеты от Диллона Френсиса, Стива Аоки и deadmau5.
Все началось с концертов Diplo и Тревиса Скотта, которые побили рекорд посещаемости.
В Fortnite Party Royale не будет очередей, а чтобы попасть в ивент - нужно просто запрыгнуть туда. А всем залогинившимся в игре до 10 мая Epic Games предложит игрокам специальный аксессуар Neon Wings Back Bling.
Напомним, ранее сообщалось, что в Fortnite появится Дэдпул и секретные миссии.
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