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В Team Fortress 2 почтили память умершего от коронавируса актера

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Актер Рик Мэй озвучил одного из персонажей игры.
Мемориал в игре посвятили умершему актеру
Мемориал в игре посвятили умершему актеру
Скриншот видео

В новом обновлении многопользовательской игры Team Fortress 2 появились мемориалы с игровым персонажем Солдатом. Они появились в честь актера озвучки Рика Мэя. Таким образом компания Valve решила воздать почести умершему от коронавируса актеру. 

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При приближении к мемориалу в игре можно увидеть подпись “Рик Мэй“ и годами жизни (1940-2020). Эпитафия гласит: “Это была чертовски жаркая кампания, сынок!“ Также можно услышать реплики персонажа, а в главном меню красуется Солдат, отдающий честь.

Рик Мэй скончался 8 апреля, а причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.  Помимо Team Fortress 2, Мэй принимал участие в озвучании других игр - Age of Empires 2, Freddi Fish 5 и других.

Напомним, ранее сообщалось, что Counter-Strike: Global Offensive сделали бесплатным.

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Теги: Team Fortress 2, коронавирус
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