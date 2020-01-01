В Сети появились первые скриншоты Lord of the Rings: Gollum

Игра не будет похожа на фильм.

Скриншоты игры gamestar.de

Первые скриншоты Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment появились на портале GameStar. Новая игра - это стелс-экшен по мотивам вселенной Властелина колец.

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Создатели игры заявляли, что не будут основываться на образе Голлума из кинотрилогии Питера Джексона. Но, как выяснилось, это не совсем так. Персонаж получился очень похож на Голлума, который воплотил на экране Энди Серкис.

На представленных кадрах из игры видны локации Мордора. Также на скриншотах показаны орки. По задумке создателей, в игре будет показано раздвоение личности Голлума, где игроку придется выбирать из фраз. Будет ли это влиять на развитие персонажа - пока неизвестно.

The Lord of the Rings: Gollum анонсировали в марте 2019-го. Релиз игры запланирован на 2021 год.