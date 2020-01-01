S.T.A.L.K.E.R. 2: Разработка идет по плану, несмотря на коронавирус

Создатели продолжения культовой игры рассказали о проекте.

Разработчики из студии GSC Game World продолжают создание игры, несмотря на пандемию. Об этом рассказал PR-менеджер студии Захар Бочаров в интервью порталу Cybersport.

"[…] ремейк Final Fantasy VII выходит вовремя, а Cyberpunk 2077 не переносят с сентября. Я не стал бы выделять тут тенденцию: абсолютно все игровые компании оказались в одинаково неожиданной ситуации. Кто-то по совокупности причин справляется легче, кто-то — сложнее. Если говорить конкретно про S.T.A.L.K.E.R. 2, то процессы идут по планам, в некоторых аспектах — чуть быстрее".

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Но, все же, коронавирус принес небольшие проблемы, хотя в студии их назвали некритичными.

Ещё один серьезный вызов — недостаток социализации. Но в 2020 году, будем честны, он решается довольно просто. Видеосвязь можно использовать не только для работы: настолки на пару с Dungeons and Dragons отлично играются через интернет, а в Telegram полно развлекательных ботов.



Дистанционно можно и пойти на перекур, и поздравить кого-то с днем рождения. Люди адаптивны: поначалу может быть немного неловко, но потом в процессе появляется столько же теплоты и эмоций, сколько и при живом взаимодействии. Особенно когда все помнят, что это не навсегда, а на время. Пять-десять лет назад со всем вышеописанным было бы в миллиард раз больше проблем

Между тем, разработчики считают, что несмотря на то, что у людей появилось больше времени для игр, окончательной оценки ситуации необходимо подождать до конца пандемии.

"Сейчас мы видим положительную динамику продаж наших игр - особенно у третьих ‘‘Казаков’’. Несмотря на это, вещи правильнее оценивать после их завершения. Возможно, стоит вернуться к вопросу, когда карантин закончится", - добавил менеджер.

И до сих пор не озвучена дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2.

Напомним, ранее стало известно, на каком движке создают S.T.A.L.K.E.R. 2.