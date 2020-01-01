Assassin's Creed Valhalla уже доступна для предзаказа

Новая игра в серии наемных убийц выйдет сразу на шести игровых платформах.

Assassin's Creed Valhalla теперь доступна для предварительного заказа вместе с дополненным изданием Assassin's Creed Valhalla Collectors Edition. Коллекционное издание за 200 долларов можно приобрести исключительно в магазине Ubisoft, а теперь можно сделать предварительный заказ на PS4, Xbox One и ПК.

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"Станьте Эйвором, могущественным рейдером-викингом и приведите свой клан из суровых берегов Норвегии в новый дом среди пышных сельскохозяйственных земель Англии девятого века. Исследуйте красивый, загадочный открытый мир, в котором вы столкнетесь с жестокими врагами, совершите набеги на крепости, построите новое поселение своего клана и создадите альянсы, чтобы завоевать славу и заработать место в Вальхалле. Англия в эпоху викингов - это раздробленная нация мелких лордов и враждующих королевств. Под хаосом лежит богатая и необузданная земля, ожидающая нового завоевателя. Это будешь ты?" - сказано в описании.

Assassin's Creed Valhalla - это будущая ролевая видеоигра, разработанная Ubisoft Montreal и выпущенная Ubisoft. Это двенадцатый основной выпуск и двадцать второй выпуск в серии Assassin's Creed, а также преемник игры Assassin's Creed Odyssey 2018 года. Действие игры происходит в 873 году нашей эры. Она рассказывает об альтернативной истории вторжения викингов в Британию. Игрок управляет Эйвором, рейдером-викингом, который оказывается втянутым в конфликт между Братством Ассасинов и Орденом Тамплиеров.

Коллекционное издание ubisoft

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Assassin's Creed Valhalla выйдет на консолях Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia, ПК и Xbox Series X и PlayStation 5 следующего поколения к концу 2020 года.

Collector's Edition включает в себя все контентную базовую игру Ultimate Edition, бонусы за предварительный заказ, абонемент и Ultimate Pack - и добавляет кучу полезных вещей:

- Ultimate Edition игры с предварительными заказами бонусов

- Копию статуи Эйвора и ее корабля (30 см)

- Steelbook (эксклюзивно для Ubisoft Store)

- Коллекционный футляр

- Статуэтку Эйвора с топором (5 см)

- 3 эксклюзивные литографии, демонстрирующие концепт-арт для игры

- Саундтрек

- Пронумерованный сертификат подлинности.

Напомним, на прошлой неделе состоялась официальная презентация игры Assassin’s Creed Valhalla.