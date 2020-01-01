Total War: Shogun 2 отдают бесплатно в Steam

Стратегию можно забрать до первого мая.

На сервисе Steam началась бесплатная раздача игры Total War: Shogun 2 от компании Sega. Акцию приурочили к карантину и распространяют с хэштегом #stayhomesavelives.

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"В темную эпоху Японии бесконечная война терзает страну на части. Середина 16-го века в Феодальной Японии. Страна, некогда ведомая единым правительством, теперь разбилась на множество воюющих кланов. Десять легендарных полководцев ведут борьбу за власть, их заговоры и конфликты раздирают государство на части. Но лишь один возвысится над всеми и станет новым сёгуном - единовластным правителем империи... Удел прочих - пасть от его меча. Примите на себя титул Даймё, вождя клана, и используйте военную мощь, экономику и дипломатию чтобы достичь конечной цели: объединить Японию под своим командованием и стать новым Сёгуном - неоспоримым правителем скрепленной миром нации", - говорится в описании игры.

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Акция началась вчера, но из-за технических проблем при добавлении игры в корзину сервис просил полную стоимость, вместо 100% скидки.

Теперь же игру можно добавить на свой аккаунт без проблем. Акция продлится до 1 мая.

Также Sega объявила распродажу на дополнения к игре и другие игры серии Total War.

Напомним, ранее сообщалось, что в Steam игры отдают за смешные деньги.