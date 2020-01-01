В Minecraft сделали симуляцию пандемии

По задумке создателей, так игроки смогут понять основные принципы карантина.

Виртуальную пандемию можно остановить в Mincraft. Разработчики из компании AKQA создали карту Blockdown Simulator, в которой вам нужно остановить распространение вируса, превращающего жителей городка в зомби.

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Во время игры игроку нужно будет следить за распространением эпидемии для ее искоренения, а зараженных жителей изолировать и лечить.

“Поскольку кризис Covid-19 продолжает разрушать жизни и сообщества по всему миру, было много симуляций, доказывающих, как социальное дистанцирование смягчает пандемию. Тем не менее, эти модели могут быть довольно трудно понять. Мы считаем, что четкая, достоверная информация является ключом к поощрению изменений в поведении“, - говорится в сообщении компании.

Скачать карту можно на сайте разработчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере.