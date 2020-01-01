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День Чужого: В Steam игры отдают за смешные деньги

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Акция продлится до вечера 28 апреля.
Игру про Чужого отдают со скидкой
Игру про Чужого отдают со скидкой
steampowered.com

Игру Alien: Isolation можно приобрести со скидкой в 95% в Steam. Игра обойдется в 24 грн вместо 479. Акция продлится до 20:00 28 апреля. 

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Также со скидкой отдают другие игры про Чужого - Aliens Colonial Marines и Aliens vs Predator. За них нужно заплатить только 75 и 45 грн соответственно. 

Такие скидки посвящены Дню Чужого. Этот праздник отмечают 26 апреля в честь придуманной планеты LV-426, где потерпел крушение инопланетный космический корабль с яйцами Чужих на борту.

Alien: Isolation вышла в октябре 2014 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и консолях прошлого поколения. Средняя оценка игры от журналистов на сайте Metacritic составляет 81 балл из 100. 

Напомним, ранее сообщалось, что на смартфонах появилась игра про Чужих и Хищников.

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Теги: Чужой, игра, раздача, скидки, Steam
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