День Чужого: В Steam игры отдают за смешные деньги

Акция продлится до вечера 28 апреля.

Игру Alien: Isolation можно приобрести со скидкой в 95% в Steam. Игра обойдется в 24 грн вместо 479. Акция продлится до 20:00 28 апреля.

Читай также: Ископаемый пришелец. Как выглядит настоящий Чужой

Также со скидкой отдают другие игры про Чужого - Aliens Colonial Marines и Aliens vs Predator. За них нужно заплатить только 75 и 45 грн соответственно.

Такие скидки посвящены Дню Чужого. Этот праздник отмечают 26 апреля в честь придуманной планеты LV-426, где потерпел крушение инопланетный космический корабль с яйцами Чужих на борту.

Alien: Isolation вышла в октябре 2014 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и консолях прошлого поколения. Средняя оценка игры от журналистов на сайте Metacritic составляет 81 балл из 100.

Напомним, ранее сообщалось, что на смартфонах появилась игра про Чужих и Хищников.