В Fortnite прошел концерт рэпера, собрав рекордное количество игроков

Концерт в игре пришли посмотреть 12 млн геймеров.

В ночь с 23 на 24 апреля в самой популярной "королевской битве" Fortnite прошел концерт американского рэпера Трэвиса Скотта, который представил свою новую композицию. Посмотреть на выступление артиста пришло более 12 миллионов человек.

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Как утверждает Epic Games, концерт Astronomical посмотрели 12,3 миллиона человек в самом Fortnite, тем самым установив рекорд для онлайна игры. Кроме этого, выступление смотрели на YouTube 1,2 миллиона зрителей, на Twitch — 833 тысячи, а на Mixer — 25 тысяч человек. Этот концерт стал самым массовым ивентом в истории всей индустрии.

Следующее выступление пройдет 24 апреля в 17:00 по Киеву, 25 апреля в 07:00 и 18:00 и 26 апреля в 01:00. Посмотревших концерт ожидают призы - бесплатно отдают дельтаплан Astroworld Cyclone и два новых экрана загрузки. Кроме того, в рамках ивента появился именной скин Трэвиса Скотта.

Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite появилась в Google Play.