Геймеры установили рекорд, потратив $10 миллиардов на игры

Это самый высокий показатель за всю историю.

Расходы на цифровые игры в марте достигли $10 млрд, что стало самым высоким месячным показателем за всю историю. Люди обращаются к играм как к надежному развлечению во время пандемии COVID-19 и используют онлайн-мультиплеер, чтобы поддерживать связь с другими. Общий объем цифровой выручки вырос на 11% по сравнению с мартом 2019 года.

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При этом покупка игр на консолях и доходы для игр на ПК подскочили, как только карантин вступил в силу. Выручка консолей выросла на 64% с февраля по март (c $883 млн до $1,5 млрд), А выручка на ПК выросла на 56% за тот же период (с $363 млн до $567 млн).

Также геймеры продолжали играть и тратить деньги на мобильные игры, даже оставаясь дома. Доход от мобильных игр вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг $5,7 млрд в марте. Доходы от ряда основных мобильных тайтлов также выросли в течение месяца. Например, выручка Pokémon GO выросла до $111 млн в марте (рост на 18% по сравнению с предыдущим месяцем) после того, как издатель Niantic внес изменения в игру, чтобы было проще играть без физических движений.

Рейтинг по онлайну в играх

Игра Animal Crossing: New Horizons разошлась самым большим тиражом цифровых копий за один месяц (5 млн.), чем любая консольная игра в истории. Игра, выпущенная Nintendo, побила рекорд консоли по ежемесячным продажам цифровых игр, ранее принадлежавшим Call of Duty: Black Ops IIII. Animal Crossing: New Horizons также примерно соответствовали продажам Super Smash Bros. Ultimate и Pokémon Sword and Shield за первый месяц. Сочетание социальных особенностей игры и расслабляющей обстановки, вероятно, понравились людям, застрявшим дома.

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Добавление Warzone к Call of Duty: Modern Warfare привело к тому, что число активных пользователей выросло на 159% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув исторического максимума 62,7 млн. В то время как большинство режимов в Modern Warfare требуют предварительной покупки игры, Warzone в режиме Battle Royale является бесплатным дополнением.

В марте Doom Eternal от id Software разошелся тиражом 3 млн цифровых копий, что более чем в три раза превысило объем продаж Doom (957 тыс) во время его запуска в мае 2016 года. Тем не менее, как игра в первую очередь для одного игрока, Doom Eternal, скорее всего, будет иметь более короткий период популярности, чем другие многопользовательские шутеры, которые получают доход от продажи игрового контента.

Half-Life: Alyx скромно выступал по стандартам игр AAA, но был блокбастером по стандартам эксклюзивных игр виртуальной реальности (VR). В марте 860 тысяч геймеров сыграли в нее. Игра имела ограниченную адресуемую аудиторию, поскольку в конце 2019 года была установлена ​​база из менее чем 4 млн совместимых с ПК VR-гарнитур. Прямые продажи Half-Life: Alyx составили $40,7 млн, а сотни тысяч бесплатных копий игры входили в комплект с гарнитурой Valve Index, чтобы повысить интерес к виртуальной реальности.

Напомним, ранее сообщалось, что Death Stranding для ПК отложили из-за коронавируса.