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В Call of Duty читеров заставят играть друг против друга

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Бесплатные игры страдают от читеров, но в компании придумали способ наказать их.
В игре появится отдельный сервер для читеров
В игре появится отдельный сервер для читеров
neowin.net

Полная блокировка читеров в многопользовательских играх - невыполнимая задача для разработчиков. Но решения для борьбы с читерством работают достаточно хорошо, чтобы обуздать проблему в подавляющем большинстве случаев. В бесплатных играх, однако, приходится иметь дело с мошенниками, которые просто создают новые учетные записи, чтобы играть с  эксплойтами после того, как происходит запрет.

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Разработчик Call of Duty Infinity Ward теперь использует любимый фанатами метод, чтобы сделать жизнь читеров немного сложнее. Начиная с этой недели, Call of Duty: Modern Warfare и бесплатная королевская битва Warzone отправят всех подозреваемых в мошенничестве на отдельный сервер, где они будут играть друг против друга, даже не осознавая этого.

Этот шаг должен предоставить разработчикам анти-читов больше времени для выявления и создания дополнительных средств защиты. Это также должно замедлить создание новых учетных записей, поскольку мошенникам может потребоваться некоторое время, чтобы понять, что они встречаются только с другими читерами, а не с обычными игроками.

Более того, если подозреваемый будет заблокирован после отчета другого игрока, Modern Warfare и Warzone теперь будут отправлять сообщение о подтверждении блокировки игроку, отправившему отчет. 

Более 50 000 учетных записей, использующих читы, были забанены в Call of Duty: Warzone к 1 апреля, а к 14 апреля это число возросло до 70 000. В бесплатной игре участвуют более 50 миллионов игроков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Call of Duty: Modern Warfare появится тамагочи.

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Теги: Call of Duty, читеры
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