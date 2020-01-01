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Death Stranding для ПК отложили из-за коронавируса

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Карантин не дает разработчикам доделать игру.
Death Stranding выйдет в июле
Death Stranding выйдет в июле
twitter.com

Выход Death Stranding для PlayStation 4 состоялся еще в ноябре 2019 года. Портировать игру для ПК пообещали чуть позже. Сначала озвучивалась дата 2 июня. Но, теперь стало известно, что релиз перенесли.

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Как сообщает студия Kojima Productions, выход игры перенесли на 14 июля. И все из-за коронавируса. Разработчики находятся на карантине и работают из дома, потому есть проблемы с планом по проекту.

Напомним, ранее сообщалось, что геймер установил рекорд по времени стрима, играя в Death Stranding.

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Теги: Death Stranding, игра
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