В Steam появилась игра, где разработчик просто пьет воду

За каждую покупку игры он будет выпивать стакан воды.

В Steam появилась игра-эксперимент Each Sale I Drink a Glass of Water.

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Создатель игры в раннем доступе решил проверить, как на самом деле продаются игры в Steam. Разработчик говорит, что это “самая странная игра-эксперимент“.

Во время запуска проекта 1 мая его создатель будет выпивать стакан воды за каждую покупку его продукта. Видео с питьем он будет загружать в сеть каждую пятницу. А через год эксперимент прекратится.

Сколько будет стоить продукт - не сообщается. Но, возможно, найдется много желающих купить “воду“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создана самая раздражающая игра.