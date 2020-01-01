Перевыпуск Crysis официально подтвержден

Вышел ролик с анонсом игры.

После нескольких тизеров игроки поняли, что скоро мы получим обновленную версию популярной игры Crysis 2007 года.

Теперь есть официальная информация. На официальном канале Crytek появился ролик, который смонтирован из комментариев пользователей, ожидающих перезапуск игры, затем идет короткая вставка геймплейного видео, а в конце появляется логотип игры и надпись - Crysis Remastered.

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Судя по ролику, игра выйдет сразу ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

Также на официальной странице игры появился логотип, который перенесет вас на новый сайт, на котором представлены новые скрины Crysis. Позже эта страница была удалена.

Но потом разработчики написали, что Crysis Remastered будет иметь “более качественные текстуры“ и “собственное аппаратное решение CRYENGINE и решение для трассировки лучей, не зависящее от API“.

Оригинальная игра была разработана Crytek и Free Radical Design, а в 2011 году в основной серии была выпущена Crysis 2, а в 2013 году была завершена трилогия Crysis 3 - отдельное расширение под названием Crysis: Warhead было выпущено в 2008 году. Crysis был настолько мощный для своего времени, что у него даже был юмористический риторический интернет-вопрос / мем о том, могут ли компьютеры игроков справиться с Crysis?

Напомним, ранее сообщалось, что серверы Crysis, Battlefield и еще 50 игр выключили в июне 2014 года.