В Китае запретят онлайн-игры с иностранцами

Все из-за протестов в Гонконге.

Компартия Китая хочет запретить своим гражданам играть в мультиплеерные игры с жителями других государств. Об этом заявили Taiwan News и Liberty Times Net.

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Как сообщают издания, помимо мультиплеерных игр, цензуре подвергнутся и одиночные тайтлы. Власти собираются запретить редакторы карт, ролевые механики, создание союзов, а также упоминания зомби и эпидемий.

Ранее в Китае полностью запретили продажу Animal Crossing: New Horizons. Официально в страну ее никогда не поставляли, но на некоторых площадках можно было приобрести зарубежные копии. Игроки из Гонконга создавали карты с островом и растяжку "Освободите Гонконг. Революция прямо сейчас".

Напомним, ранее сообщалось, что В Китае запретили PUBG Mobile из-за микротранзакций.