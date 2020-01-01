Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Китае запретят онлайн-игры с иностранцами

Комментариев: 0
Все из-за протестов в Гонконге.
Игры с иностранцами хотят запретить
Игры с иностранцами хотят запретить
TechSpot

Компартия Китая хочет запретить своим гражданам играть в мультиплеерные игры с жителями других государств. Об этом заявили Taiwan News и Liberty Times Net.

Читай также: В Китае запретили нежный шепот в видео

Как сообщают издания, помимо мультиплеерных игр, цензуре подвергнутся и одиночные тайтлы. Власти собираются запретить редакторы карт, ролевые механики, создание союзов, а также упоминания зомби и эпидемий.

Ранее в Китае полностью запретили продажу Animal Crossing: New Horizons. Официально в страну ее никогда не поставляли, но на некоторых площадках можно было приобрести зарубежные копии. Игроки из Гонконга создавали карты с островом и растяжку "Освободите Гонконг. Революция прямо сейчас".

Напомним,  ранее сообщалось, что В Китае запретили PUBG Mobile из-за микротранзакций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь