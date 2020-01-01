Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Fortnite продлили вторую главу из-за коронавируса

Комментариев: 0
Вместо 30 апреля она теперь завершится 4 июня.
В Fortinte продлили главу сезона
В Fortinte продлили главу сезона
Epic Games

Компания Epic Games объявила о продлении текущего сезона в королевской битве Fortnite. Он  продлится на пять недель дольше - до 4 июня. Ране он должен был завершиться 30 апреля. И именно тогда стартует новый, третий, сезон.

Читай также: Fortnite Battle Royale портируют под мобильные

Причины продления не озвучивают, но, скорее всего, это связано с карантином и дистанционной работой разработчиков. 

Команда, тем не менее, обещает до конца сезона новые геймплейные нововведения, новые испытания, бонусный опыт и еще парочку сюрпризов. 

Напомним, ранее сообщалось, что создатель Fortnite вошел в рейтинг богачей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Fortnite, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь