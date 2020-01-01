В Fortnite продлили вторую главу из-за коронавируса
Вместо 30 апреля она теперь завершится 4 июня.
Компания Epic Games объявила о продлении текущего сезона в королевской битве Fortnite. Он продлится на пять недель дольше - до 4 июня. Ране он должен был завершиться 30 апреля. И именно тогда стартует новый, третий, сезон.
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Причины продления не озвучивают, но, скорее всего, это связано с карантином и дистанционной работой разработчиков.
Команда, тем не менее, обещает до конца сезона новые геймплейные нововведения, новые испытания, бонусный опыт и еще парочку сюрпризов.
Напомним, ранее сообщалось, что создатель Fortnite вошел в рейтинг богачей.
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