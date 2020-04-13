Новый Crysis на подходе? Внезапно ожил официальный твиттер игры

Вполне возможно, что игроков ждет ремастер легендарной игры.

На официальном Twitter-аккаунте игры впервые за три года появилась новая запись - "Получаем данные". Это первая запись с декабря 2016 года.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

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Это не первый намек на перезапуск игры. 1 апреля также был обновлен официальный сайт Crysis, но такой ход восприняли как шутку, не обратив на нее внимание. Теперь же можно с уверенностью сказать, что EA готовит что-то, связанное с Crysis.

Также внимательные пользователи обратили внимание на прошлогодний дневник разработчиков, в котором нашли намек на переиздание.

Многие считают, что переиздание Crysis вполне закономерно, так как Electronic Arts пообещала выпустить в течение года ремастеры нескольких игр. Предполагалось, что это коснется серии Mass Effect, но, похоже, что это может быть и обновленный Crysis.

Напомним, ранее сообщалось, что серверы Crysis, Battlefield и еще 50 игр выключили в июне 2013-го.