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В World of Warcraft появятся темнокожие эльфы

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Темнокожие эльфы
Темнокожие эльфы
wowhead.com

Дополнение к World of Warcraft под названием Shadowlands принесет новые возможности, в том числе - новый редактор персонажей. Разработчики вняли давней просьбе игроков, которые просили более тонкую настройку персонажей. И, судя по рендерам, которые выложили разработчики, просьбы услышаны.  

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Рендеры, где нашли изображение эльфа расы Blood Elves с темным оттенком кожи, вызвал недоумение у фанатов. 

Игроки завалили форум Blizzard негативными отзывами о такой смене оттенка кожи, хотя есть и единичные случаи одобрения. 

Разработчики не комментируют ситуацию, но до выхода дополнения Shadowlands еще много времени. Дополнение для World of Warcraft выйдет до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что В World of Warcraft появился персонаж в память о Стэне Ли.

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Теги: World of Warcraft
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