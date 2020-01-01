Google отрыл бесплатный доступ к игровому сервису Stadia

Если у вас есть почта Gmail - вы можете два месяца играть бесплатно. Но если вы не из Украины.

Google запускает бесплатную версию своего сервиса потоковой передачи игр Stadia. Любой, у кого есть адрес Gmail, может зарегистрироваться, и Google даже предоставляет бесплатную двухмесячную пробную версию Stadia Pro в рамках запуска. Это происходит через два месяца после того, как Google пообещал, что бесплатный уровень будет неизбежен, и это будет означать, что любой может получить доступ к девяти играм, включая GRID, Destiny 2: The Collection и Thumper, бесплатно.

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Даже существующие клиенты Stadia Pro получат бесплатный сервис в течение двух месяцев, поскольку Google не взимает плату с существующих подписчиков в течение следующих двух месяцев. Четырнадцать стран смогут получить доступ к бесплатной пробной версии Stadia Pro, а пользователи смогут покупать и хранить отдельные игры в сервисе.

После двухмесячной пробной версии Stadia Pro служба вернется к базовой бесплатной услуге Stadia, которая ограничена разрешением 1080p, 60 кадрами в секунду и стереозвуком.

Google также вносит некоторые изменения в Stadia, чтобы учесть приток новых пользователей.

"Чтобы еще больше снизить нагрузку на Интернет, мы работаем над созданием временной функции, которая меняет разрешение экрана по умолчанию с 4k до 1080p", - объясняет Фил Харрисон, руководитель Google Stadia. "Подавляющее большинство людей на настольном компьютере или ноутбуке не заметят существенного снижения качества игрового процесса, но вы можете выбрать параметры использования данных в приложении Stadia".

Если вы хотите попробовать Stadia, вы можете бесплатно зарегистрироваться на сайте Google Stadia. Google заявляет, что начнет действовать в течение следующих 48 часов, начиная с сегодняшнего дня, поэтому бесплатная версия может быть доступна не сразу в каждом регионе. Украинцы пока играть не могут.

Напомним, ранее сообщалось, что облачный игровой сервис Stadia будет работать на смарт-ТВ с Android.