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Google отрыл бесплатный доступ к игровому сервису Stadia

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Если у вас есть почта Gmail - вы можете два месяца играть бесплатно. Но если вы не из Украины.
Stadia стала доступна бесплатно
Stadia стала доступна бесплатно
google

Google запускает бесплатную версию своего сервиса потоковой передачи игр Stadia. Любой, у кого есть адрес Gmail, может зарегистрироваться, и Google даже предоставляет бесплатную двухмесячную пробную версию Stadia Pro в рамках запуска. Это происходит через два месяца после того, как Google пообещал, что бесплатный уровень будет неизбежен, и это будет означать, что любой может получить доступ к девяти играм, включая GRID, Destiny 2: The Collection и Thumper, бесплатно.

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Даже существующие клиенты Stadia Pro получат бесплатный сервис в течение двух месяцев, поскольку Google не взимает плату с существующих подписчиков в течение следующих двух месяцев. Четырнадцать стран смогут получить доступ к бесплатной пробной версии Stadia Pro, а пользователи смогут покупать и хранить отдельные игры в сервисе.

После двухмесячной пробной версии Stadia Pro служба вернется к базовой бесплатной услуге Stadia, которая ограничена разрешением 1080p, 60 кадрами в секунду и стереозвуком.

Google также вносит некоторые изменения в Stadia, чтобы учесть приток новых пользователей.

"Чтобы еще больше снизить нагрузку на Интернет, мы работаем над созданием временной функции, которая меняет разрешение экрана по умолчанию с 4k до 1080p", - объясняет Фил Харрисон, руководитель Google Stadia. "Подавляющее большинство людей на настольном компьютере или ноутбуке не заметят существенного снижения качества игрового процесса, но вы можете выбрать параметры использования данных в приложении Stadia".

Если вы хотите попробовать Stadia, вы можете бесплатно зарегистрироваться на сайте Google Stadia. Google заявляет, что начнет действовать в течение следующих 48 часов, начиная с сегодняшнего дня, поэтому бесплатная версия может быть доступна не сразу в каждом регионе. Украинцы пока играть не могут.

Напомним, ранее сообщалось, что облачный игровой сервис Stadia будет работать на смарт-ТВ с Android.

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Теги: Google, Stadia
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