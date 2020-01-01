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Коронавирус: Онлайн-выставку Е3 также отменили

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В этом году выставка не состоится.
Выставку в этом году отменили полностью
Выставку в этом году отменили полностью
EPA/UPG

Ассоциация разработчиков программного обеспечения официально отменила конвенцию E3 2020 месяц назад, но организация заявила, что она "изучает варианты для координации работы в Интернете" вместо шоу. Но в то время как ряд издателей планировали свои собственные цифровые витрины в стиле E3, такого более широкого "онлайн-опыта" не произойдет.

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"Учитывая сбои, вызванные пандемией COVID-19, мы не будем представлять онлайн-событие E3 2020 в июне", - заявил представитель ESA PC Gamer. "Вместо этого мы будем работать с экспонентами, чтобы продвигать и демонстрировать объявления отдельных компаний, в том числе на www.E3expo.com, в ближайшие месяцы. Мы рассчитываем на то, что в 2021 году наша отрасль и сообщество соберутся вместе, чтобы представить обновленную версию E3, которая будет освещать новые предложения и восхищать нашу аудиторию".

Ubisoft и Microsoft планируют провести в этом году цифровые витрины, вероятно, аналогичные традиционным пресс-конференциям E3. Bethesda подтвердила, что не будет принимать такое шоу. ЕSА сообщило GamesIndustry.biz, что планирует запустить E3 в следующем году, с 15 по 17 июня 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет использовать Messenger для борьбы с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, E3 2020
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