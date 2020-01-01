Спидраннер прошел DOOM Eternal почти за полчаса

Это мировой рекорд.

Шутер DOOM Eternal вышел чуть менее трех недель назад, но его уже успели пройти много игроков. Но мало кто из них смог бы пройти игру всего за полчаса.

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Ранее рекорд по скоростному прохождению DOOM Eternal принадлежал спидраннеру Distortion2, который за 57 минут и 48 секунд прошел всю игру. Он использовал известный баг со взмывающим в небо персонажем. Такой глюк позволяет очень быстро перемещаться с места на место, что значительно упрощает прохождение. Тогда спидраннер заверил, что рекорд был лишь пробой пера и он побьет его. И, вот, Distortion2 прошел игру за 30 минут 49 секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что Steam установил новый рекорд по онлайну из-за карантина.