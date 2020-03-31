Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Турнир QuakeCon отменили из-за коронавируса

Комментариев: 0
Турнир должен был состояться в конце лета.
QuakeCon отменили
QuakeCon отменили
ginx.tv

Читай также: Почувствуй себя старым: Quake III Arena исполнилось 20 лет

Мероприятие QuakeCon, на которой проводятся состязания по Quake, проходит ежегодно с 1996 года. Но в этом году турнир решили вообще отменить из-за пандемии COVID-19, несмотря на то, что он должен был пройти лишь в конце лета 2020 года. Организатор шоу, ZeniMax Media, посчитал, что мероприятие лучше вообще отменить, так как есть риск продления карантина.

Организаторы подчеркнули, что безопасность и здоровье участников QuakeCon, спонсоров, волонтеров и сотрудников - главный приоритет.

Напомним, ранее сообщалось, что геймдизайнер превратил СуперМарио в шутер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Quake, карантин, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь