Турнир QuakeCon отменили из-за коронавируса

Турнир должен был состояться в конце лета.

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Мероприятие QuakeCon, на которой проводятся состязания по Quake, проходит ежегодно с 1996 года. Но в этом году турнир решили вообще отменить из-за пандемии COVID-19, несмотря на то, что он должен был пройти лишь в конце лета 2020 года. Организатор шоу, ZeniMax Media, посчитал, что мероприятие лучше вообще отменить, так как есть риск продления карантина.

Организаторы подчеркнули, что безопасность и здоровье участников QuakeCon, спонсоров, волонтеров и сотрудников - главный приоритет.

An update on QuakeCon 2020: pic.twitter.com/1FYUauI7PY — QuakeCon (@QuakeCon) March 31, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что геймдизайнер превратил СуперМарио в шутер.