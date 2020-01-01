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Похоже на Diablo: Показан геймплей игры Minecraft Dungeons

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45 минут игрового процесса попало в Сеть.
Игра выйдет в апреле
Игра выйдет в апреле
Wikimedia

Поклонники Minecraft скоро получат новую игру с сюжетом в кубической вселенной. В Сети уже появился геймплейный ролик Minecraft Dungeons.

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Зрители сразу заметили, что игра похожа на Diablo. Игрокам придется бегать и сражаться с монстрами в подземельях.

В видео можно увидеть начальные уровни а также интерфейс выбора миссий. В ролике игрок прокачивал оружие, сражался с врагами, а также показал свое убежище.

Авторы видео предупреждают, что ролик был записан во время первого запуска бета-версии Minecraft Dungeons. Также в игре был установлен максимальный уровень сложности.

Релиз Minecraft Dungeons запланирован на апрель 2020 года. 

Напомним, ранее сообщалось, что священник хочет запустить ватиканский сервер Minecraft.

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Теги: Minecraft Dungeons, Minecraft, видео
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