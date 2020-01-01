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Энтузиасты создают копию полную Земли в Minecraft

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Масштаб - 1 к 1.
В игре создают Землю
В игре создают Землю
скриншот видео

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Нечем заняться на карантине? Блогер PippenFTS решил запустить амбициозные проект и создать копию Земли в масштабе один к одному. На данный момент уже создан Эверест, а также некоторые объекты, как рукотворные, так и природные.

На сервере пришлось отключить некоторые игровые показатели, например, убрано ограничение на лимит строительства в высоту. 

К проекту может присоединиться любой желающий. Набор команды проходит в Discord. 

Напомним, ранее сообщалось, что Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере.

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Теги: Minecraft, игра, видео
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