Энтузиасты создают копию полную Земли в Minecraft

Масштаб - 1 к 1.

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Нечем заняться на карантине? Блогер PippenFTS решил запустить амбициозные проект и создать копию Земли в масштабе один к одному. На данный момент уже создан Эверест, а также некоторые объекты, как рукотворные, так и природные.

На сервере пришлось отключить некоторые игровые показатели, например, убрано ограничение на лимит строительства в высоту.

К проекту может присоединиться любой желающий. Набор команды проходит в Discord.

Напомним, ранее сообщалось, что Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере.