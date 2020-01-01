Коронавирус: Учитель провел урок в игре Half Life: Alyx
Застряв на карантине один учитель прибегнул к виртуальной реальности, чтобы передать знания своим ученикам. И он сделал это в Half Life: Alyx.
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Чарльз Кумбер, учитель из Сан-Диего, чей последний урок стал популярным на YouTube. Видео записано в Half Life: Alyx, где мистер Кумбер использует виртуальные окна в качестве временной доски.
Такая стратегия, похоже, сработала. На момент написания статьи почти полмиллиона человек посмотрели его урок математики в виртуальной реальности.
Напомним, ранее сообщалось, что после анонса Half-Life: Alyx раскуплены все VR-шлемы Valve Index.
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