Названы самые популярные мобильные игры во время карантина

Пользователи предпочитают стрелялки.

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Согласно данным SensorTower, в феврале 2020 года PUBG MOBILE и Peace Elite заработали более 191 миллиона долларов по всему миру, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и заняли первое место в глобальном списке бестселлеров мобильных игр. Среди них 71% пришел с рынка Китая и 7,3% пришел с рынка США. Полный список 10 самых популярных мобильных игр в мире приведен в таблице ниже.

Honor of Kings и ее зарубежное издание заняли второе место с доходом в 121 миллион долларов. Китайская версия принесла 92,6% выручки, за ней последовала тайская версия Garena Realm of Valor, которая принесла 3,7%.

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В феврале этого года многие игры в списке достигли новых высот, включая PUBG MOBILE и Peace Elite, Coin Master и Rise of Kingdoms. Для AFK Arena, GardenScapes и Dokkan Battle это был второй по величине доходный месяц.

Ряд объективных факторов способствовали сильным показателям доходов от этих игр в феврале. Например, AFK Arena пришла к значительному увеличению выручки после выхода на китайский рынок в январе. Благодаря внутриигровым действиям, новому игровому процессу или инвестициям в покупки, доходы Peace Elite, Coin Master и GardenScapes в последние месяцы неуклонно росли. С началом глобальной эпидемии все больше людей находятся в своих домах, и доходы от мобильных игр могут измениться. В ближайшие несколько месяцев мы будем внимательно следить за тенденцией мирового мобильного рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что фейковый коронавирусный радар блокирует смартфоны.