Grand Theft Auto 4 вернули в Steam

Игру вернули после того, как вырезали некоторые радиостанции и мультиплеер.

В игровой магазин Steam вернули Grand Theft Auto 4. Полное издание игры можно купить за 429 грн.

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Ранее игру убрали из Steam, не объяснив причин. Пользователи предположили, что будет вырезана часть музыкальных радиостанций, так как у авторов закончилась лицензия. Также могли вырезать и устаревший сервис Games for Windows.

После возвращения выяснилось, что убрали радиостанции RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, был убран Games for Windows LIVE и мультиплеер со списком лидеров. Вместо этого добавили 55 достижений-ачивок.

Те игроки, у которых была игра, получили в качестве компенсации Episodes from Liberty City.

Напомним, ранее сообщалось, что геймеры экранизировали игру GTA 5.