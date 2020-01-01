Grand Theft Auto 4 вернули в Steam
В игровой магазин Steam вернули Grand Theft Auto 4. Полное издание игры можно купить за 429 грн.
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Ранее игру убрали из Steam, не объяснив причин. Пользователи предположили, что будет вырезана часть музыкальных радиостанций, так как у авторов закончилась лицензия. Также могли вырезать и устаревший сервис Games for Windows.
После возвращения выяснилось, что убрали радиостанции RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, был убран Games for Windows LIVE и мультиплеер со списком лидеров. Вместо этого добавили 55 достижений-ачивок.
Те игроки, у которых была игра, получили в качестве компенсации Episodes from Liberty City.
Напомним, ранее сообщалось, что геймеры экранизировали игру GTA 5.
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