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Червячки возвращаются: Анонсирована новая игра серии Worms

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Разработчики выпустили тизер новой игры.
Игра выйдет в 2020-м
Игра выйдет в 2020-м
Скриншот видео

Создатели культовой серии игр Worms анонсировали новую игру. Команда Team17 представила ролик с игрой Worms 2020.

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Предыдущая часть - Worms W.M.D - вышла четыре года назад, в 2016-м.

Детали новой игры не известны, но разработчики пообещали раскрыть их очень скоро.

В видео-тизере создателей Worms появляются цифры 2020, что намекает на выход игры уже в этом году. .

”Таких червячков еще никогда не было”, - говорится в сообщении компании в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создана самая раздражающая игра.

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Теги: Worms, игра, видео
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