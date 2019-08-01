Червячки возвращаются: Анонсирована новая игра серии Worms
Разработчики выпустили тизер новой игры.
Создатели культовой серии игр Worms анонсировали новую игру. Команда Team17 представила ролик с игрой Worms 2020.
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Предыдущая часть - Worms W.M.D - вышла четыре года назад, в 2016-м.
Детали новой игры не известны, но разработчики пообещали раскрыть их очень скоро.
В видео-тизере создателей Worms появляются цифры 2020, что намекает на выход игры уже в этом году. .
”Таких червячков еще никогда не было”, - говорится в сообщении компании в Twitter.
Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создана самая раздражающая игра.
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