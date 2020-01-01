В Minecraft появилась вселенная Гарри Поттера

Мододелы выпустили мод Minecraft School for Witchcraft and Wizardry.

Читай также: Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере

В моде игры от Floo Network для Minecraft можно кастовать заклинания и варить зелья. Мод для игры под названием Minecraft School for Witchcraft and Wizardry вышел в стадию альфа-тестирования, и любой желающий может в нее поиграть.

В моде добавлены Хогвартса, куча заклинаний из мира Гарри Поттера, при этом есть полноценные квесты, а игроки могут побывать в Хогсмиде и переулках Ноктюрна. А как же квиддич? Да, и в него можно поиграть.

Напомним, ранее сообщалось, что Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере.