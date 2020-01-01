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Украинские разработчики помогли геймеру сделать предложение в игре

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Для этого они создали пасхалку в Metro: Exodus.
Скриншот игры
Скриншот игры
4AGames/twitter.com

Разработчики из 4A Games, которые делали игру Metro: Exodus и дополнение к нему Sam’s Story, написали интересную историю в своем Twitter.

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К ним обратился геймер, который попросил помочь ему сделать предложение руки и сердца своей девушке. Разработчики согласились и на одной из локаций на крыше дома разместили пасхалку - "Фанни, будь моей женой".

Геймер устроил посиделки с друзьями, доиграл до этого момента и передал джойстик своей девушке. Она увидела послание и ответила игроку согласием.

"Прежде чем мы выпустили #MetroExodus - Sam's Story, фанат обратился с особой просьбой о помощи и как раз ко Дню Святого Валентина. Сегодня мы рады сказать, что она сказала да! Поздравляем Фанни и Александра! Желаем вам всего наилучшего в жизни!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские разработчики анонсировали "королевскую битву" в Чернобыле.

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Теги: Metro Exodus, игра, пасхалка
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