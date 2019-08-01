Геймдизайнер превратил СуперМарио в шутер

Шутер от первого лица позволяет превратиться в водопроводчика.

Шон Нунен, геймдизайнер, который работал в известной студии Ubisoft Montreal, решил исправить оплошность, которую допустили Nintendo. Он сделал первый шутер во вселенной СуперМарио.

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Свой проект он назвал The Super 1-1 Challenge. Небольшая игра сделана на движке Unreal Engine, а прохождение занимает всего 10 минут. Но дизайнер лишь показал концепцию игры: нужно собирать монеты и запрыгнуть на флагшток. Почти как в оригинальной серии. С единственным уточнением - врагов можно расстреливать.

К сожалению, игра еще в разработке и скачать ее нельзя, но автор показал видео с геймлеем.

Напомним, ранее сообщалось, что Metro Exodus получило крупное обновление.