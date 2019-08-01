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В Call of Duty Modern Warfare может появиться королевская битва

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Намек на новый режим увидели в трейлере второго сезона.
В шутере может появиться новый режим
В шутере может появиться новый режим
Скриншот видео

О том, что в Call of Duty Modern Warfare должен появиться режим королевской битвы, говорилось с момента анонса игры. Теперь же повод для подозрений подкинула сама студия Infinity Ward.

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В ролике, опубликованном студией, которые подготовлен к запуску второго сезона, пользователи увидели новые намеки на боевой режим на выживание. В видео видно самолет, который сбрасывает игроков над большой территорией, что похоже на начало матча в PUBG или Fortnite.

Также в игровом меню нашли "засекреченный режим", который пока недоступен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Call of Duty: Modern Warfare появится тамагочи.

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Теги: Call of Duty Modern Warfare, королевская битва, шутер
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