История Сэма: Metro Exodus получило крупное обновление

Действие игры будет происходить во Владивостоке.

Студия 4A Games, которая разрабатывает серию игр по вселенной Метро, опубликовала трейлер дополнения История Сэма. Действие дополнения происходит во Владивостоке, где вы играете за друга Артема из Америки. Вам нужно будет найти способ вернуться к семье домой.

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Дополнение доступно как в составе сезонного абонемента, так и полного издания Metro Exodus. Дополнительный сюжет проходится за шесть часов.

История Сэма уже доступна на PS4, Xbox One и PC. Приобрести дополнение можно в Epic Games Store и в Steam.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны АТО создали шутер с дополненной реальностью.