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История Сэма: Metro Exodus получило крупное обновление

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Действие игры будет происходить во Владивостоке.
Дополнение уже доступно для скачивания
Дополнение уже доступно для скачивания
Скриншот видео

Студия 4A Games, которая разрабатывает серию игр по вселенной Метро, опубликовала трейлер дополнения История Сэма. Действие дополнения происходит во Владивостоке, где вы играете за друга Артема из Америки. Вам нужно будет найти способ вернуться к семье домой.

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Дополнение доступно как в составе сезонного абонемента, так и полного издания Metro Exodus. Дополнительный сюжет проходится за шесть часов. 

История Сэма уже доступна на PS4, Xbox One и PC. Приобрести дополнение можно в Epic Games Store и в Steam. 

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны АТО создали шутер с дополненной реальностью.

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Теги: шутер, Metro Exodus
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