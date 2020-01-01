В Сеть выложили первый рабочий эмулятор PlayStation 4

Пока на нем запускается всего одна игра.

Эмуляция PlayStation 4 все еще находится в зачаточном состоянии, поскольку все эмуляторы, о которых известно, находятся на очень ранней стадии разработки. Однако одному из них удалось достичь важной вехи - запуск игры.

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Эмулятор GPCS4 сейчас находится на этапе, когда он может загрузить игру We Are Doomed. Несмотря на то, что игра не является достаточно требовательной, тот факт, что она загружается и запускается, впечатляет, учитывая, что эмулятор работал в течение короткого периода времени.

К сожалению, игра не совсем играбельна, так как она работает с очень низким FPS, поэтому пройдет некоторое время, пока мы сможем наслаждаться играми PlayStation 4 на ПК.

Скачать эмулятор можно с GitHub.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony представила обновленную версию PlayStation 4.