Новый герой и винтовка: В Apex Legends стартовал новый сезон
4 февраля в Apex Legends стартовал четвертый сезон, который также приурочили к годовщине выхода королевской битвы. По этому поводу вышел и полноценный геймплейный трейлер сезона.
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В ролике кратко рассказывают сюжет сезона: корпорация Hammond Robotics выкачивает полезные ресурсы, а новый герой по имени Ревенант пытается остановить беспринципных дельцов. Ведь по их вине на поверхность периодически выбрасывается лава, что привело к изменению карты "Край света".
С новым героем пользователи получат боевой пропуск на сезон и мощную снайперскую винтовку.
Напомним, ранее сообщалось, что в PUBG раскрыли тайну создателя королевской битвы.
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