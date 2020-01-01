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Новый герой и винтовка: В Apex Legends стартовал новый сезон

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Четвертый сезон начался 4 февраля.
Четвертый сезон стартовал
Четвертый сезон стартовал
dexerto.com

4 февраля в Apex Legends стартовал четвертый сезон, который также приурочили к годовщине выхода королевской битвы. По этому поводу вышел и полноценный геймплейный трейлер сезона.

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В ролике кратко рассказывают сюжет сезона: корпорация Hammond Robotics выкачивает полезные ресурсы, а новый герой по имени Ревенант пытается остановить беспринципных дельцов. Ведь по их вине на поверхность периодически выбрасывается лава, что привело к изменению карты "Край света".

С новым героем пользователи получат боевой пропуск на сезон и мощную снайперскую винтовку.

Напомним, ранее сообщалось, что в PUBG раскрыли тайну создателя королевской битвы.

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Теги: Apex Legends, королевская битва
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