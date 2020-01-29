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В Сети показали игровой процесс Serious Sam 4

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Видео выложил сам издатель.
Serious Sam 4
Serious Sam 4
lets-play.by

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Компания Devolver Digital, которая является издателем игр, на своей страничке в Твиттере выложил видео с игровым процессом шутера  Serious Sam 4.

"Менеджер по маркетингу погиб, доставляя эту утечку в издательство из студии Croteam", - сказано в описании к ролику. 

удя по отрывку, игра унаследует "добрый" юмор предыдущих частей. 

Напомним, сама игра была анонсирована еще в 2018 году

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Теги: Serious Sam 4, шутер
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