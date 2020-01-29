В Сети показали игровой процесс Serious Sam 4

Видео выложил сам издатель.

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Компания Devolver Digital, которая является издателем игр, на своей страничке в Твиттере выложил видео с игровым процессом шутера Serious Sam 4.

"Менеджер по маркетингу погиб, доставляя эту утечку в издательство из студии Croteam", - сказано в описании к ролику.

A Marketing Manager died getting this Leaked Content™️ out of @Croteam, please respect our dedication to Serious Sam 4. pic.twitter.com/MvVsKYIcbh — Devolver Digital (@devolverdigital) January 29, 2020

удя по отрывку, игра унаследует "добрый" юмор предыдущих частей.

Напомним, сама игра была анонсирована еще в 2018 году.