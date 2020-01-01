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Геймеры раскритиковали Warcraft III Reforged за низкое качество

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Игроки недовольны финальным продуктом и требуют вернуть деньги.
Warcraft III Reforged раскритиковали за производительность
Warcraft III Reforged раскритиковали за производительность
Gametech.ru

Релиз Warcraft III Reforged только состоялся, как игра уже набрала кучу негативных комментариев и требований вернуть деньги.

Warcraft III Reforged - это ремастер культовой игры. классики. Ее релиз состоялся в ночь с 28 на 29 января. Но уже с утра Warcraft III Reforged на портале Metacritic получила рейтинг 2,5 из 10 возможных.

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Еще с бета-версии у пользователей возникло много вопросов к ремастеру игры, но они надеялись, что все баги поправят уже в финальной версии. Но, похоже Blizzard не оправдала надежды. 

Так, компания переделала всего одну CGI-вставку, а сама игра тормозит из-за освещения и текстур. Даже если сравнить с демо-версией от 2018 года, улучшений почти нет, а в некоторых местах даже хуже. Также часто игроки жалуются на вылеты игры с ошибкой.

На официальном форуме уже появилось много тем с требованием вернуть деньги за сырой продукт.

Сравнение версий игры:

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые легендарные персонажи видеоигр XXI века.

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Теги: Warcraft III Reforged, Warcraft III
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