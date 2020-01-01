Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игра Half-Life: Alyx почти полностью готова

Комментариев: 0
Разработчики заверяют, что переноса игры не будет.
Игра должна выйти в марте
Игра должна выйти в марте
theverge.com

Долгожданная Half-Life: Alyx, новая игра в виртуальной реальности во вселенной Half-Life, на удивление, готова и находится на пути к своей первоначальной дате выпуска.

Читай также: После анонса Half-Life: Alyx раскуплены все VR-шлемы Valve Index

Valve запланировала Half-Life: Alyx на март 2020 года, и разработчики подтвердили, что все в порядке и задержек не планируется.

"За исключением некоторых настроек финальной сцены, игра окончена. Многие из нас в Valve, а также участники тестирования, неоднократно проходили всю игру", - пояснила команда Valve.

Команда также пообещала, что новые трейлеры игрового процесса появятся перед мартовским выпуском, который углубится в "специфические для VR элементы", такие как опции движения и управления.

В то же время все существующие игры Half-Life можно бесплатно загрузить с сервиса Steam от Valve. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Half-Life: Alyx, Half-Life
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь