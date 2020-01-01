Игра Half-Life: Alyx почти полностью готова

Разработчики заверяют, что переноса игры не будет.

Долгожданная Half-Life: Alyx, новая игра в виртуальной реальности во вселенной Half-Life, на удивление, готова и находится на пути к своей первоначальной дате выпуска.

Читай также: После анонса Half-Life: Alyx раскуплены все VR-шлемы Valve Index

Valve запланировала Half-Life: Alyx на март 2020 года, и разработчики подтвердили, что все в порядке и задержек не планируется.

"За исключением некоторых настроек финальной сцены, игра окончена. Многие из нас в Valve, а также участники тестирования, неоднократно проходили всю игру", - пояснила команда Valve.

Команда также пообещала, что новые трейлеры игрового процесса появятся перед мартовским выпуском, который углубится в "специфические для VR элементы", такие как опции движения и управления.

В то же время все существующие игры Half-Life можно бесплатно загрузить с сервиса Steam от Valve.