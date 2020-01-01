В Сеть слили геймплей первой игры для PlayStation 5

Утечка произошла на Reddit.

Пользователь Reddit с именем YeaQuarterDongIng выпустил около шести секунд нового сюжетного геймплея игры Godfall . Пользователь утверждает, что материал взят из неизданного трейлера, который у него есть, и что этот отснятый материал относится к началу 2019 года.

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Godfall был впервые объявлен на Game Awards 2019 как первая официальная игра для PlayStation 5, хотя она также появится на ПК в Epic Games Store. Созданный Counterplay Games и изданный Gearbox Software, Godfall разворачивается в фантастическом мире, где рыцари сдерживают апокалипсис. Это игра, основанная на фарме, с упором на рукопашный бой. Counterplay Games ранее заявляли, что студия расскажет больше о Godfall весной 2020 года.

Counterplay Games использует SSD-накопитель PlayStation 5 для устранения необходимости подгрузки уровней, а в рукопашном бою используются новые тактильные сигналы обратной связи и адаптивные триггеры в контроллере PlayStation 5. Хотя мы не знаем точную дату выхода Godfall, он запланирован с выходом PlayStation 5. Саму приставку собираются выпустить в конце 2020-го.

Напомним, ранее сообщалось, что уборщик слил в Сеть фото PlayStation 5.