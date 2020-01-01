Нейросеть сделала из Халка Ведьмака

Также досталось Шварценеггеру, Киану Ривзу и другим актерам.

Вы недовольны подбором актеров к сериалу Ведьмак? Похоже, скоро наступит время, когда вы сами будет выбирать, кто какие играет роли.

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Сейчас нейросеть DeepFake стала такой умной, что не сразу отличишь фейк от реального видео. Вот и автор канала The Fake Report сделал подборку видео, где заменил лицо исполнителя роли Геральта - Генри Кавилла - на других актеров.

Вы фанат вселенной Марвел? Как вам Халк в роли Геральта?

Хотите больше разнообразия и жалуетесь, что в славянском фэнтези слишком мало других рас? Вот вам Уилл Смит в роли Ведьмака.

Скучаете по старым фильмам, где Конан махал мечом? Вот вам Арнольд Шварценеггер.

Никак не можете дождаться новой Матрицы? Получите Киану Ривза.

Напомним, ранее нейросеть заменила лицо Йеннифэр из сериала Ведьмак на каноничное.