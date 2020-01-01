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В Mortal Kombat 11 появился новый персонаж - Джокер

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Поиграть за врага Бэтмена можно уже с 28 января.
Джокер появится в Mortal Kombat
Джокер появится в Mortal Kombat
Скриншот видео

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Намеки на появление в Mortal Kombat 11 антигероя DC ходили уже давно. Разработчики выпускали тизеры с намеком на появление Джокера, А теперь выложен ролик, где появился Джокер.

Основным оружием, судя по трейлеру, будет трость. Также Джокер будет использовать инвалидную коляску, выстреливающие перчатки и стреляющую куклу Бэтмена.

Доступ к новому герою можно будет получить 28 января, если у вас сезонный абонемент Kombat Pack. Для остальных игроков он появится 4 февраля.

Также стало известно, что последним бойцом из Kombat Pack будет еще один герой комиксов - Спаун. 

Напомним, ранее сообщалось, что создатель Mortal Kombat получил психическое расстройство.

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Теги: Джокер, Mortal Kombat 11, видео
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