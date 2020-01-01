Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Демоны, кровь и мясо: Вышел новый трейлер DOOM Eternal

Комментариев: 0
Фанатов серии продолжают дразнить роликами.
Вышел новый трейлер игры
Вышел новый трейлер игры
скриншот видео

DOOM Eternal - долгожданное продолжение шутера - является самой ожидаемой игрой 2020 года. Выход игры несколько раз переносили, и сейчас называется новый срок - 20 марта. Именно в этот день игра станет доступна для загрузки.

Читай также: У легендарного DOOM появится продолжение

"Армии ада вторглись на Землю. Станьте Палачом Рока в эпической сюжетной кампании и уничтожьте демонов во всех измерениях, чтобы спасти человечество. Они боятся только… тебя", - говорится в описании ролика. 

Все оформившие предзаказ игроки получат цифровую копию DOOM 64 бесплатно. Также в комплект входит набор Rip and Tear:

– облик ревенанта-дудеца; 
– мастер-уровень «База сектантов»; 
– классический вид дробовика .

Шутер выйдет сразу на PS4, Xbox One, Stadia, ПК и Switch.

Напомним, ранее сообщалось, что американец сыграл Doom на своем Porsche с помощью руля и педалей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Doom, DOOM Eternal, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь