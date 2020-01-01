Демоны, кровь и мясо: Вышел новый трейлер DOOM Eternal
DOOM Eternal - долгожданное продолжение шутера - является самой ожидаемой игрой 2020 года. Выход игры несколько раз переносили, и сейчас называется новый срок - 20 марта. Именно в этот день игра станет доступна для загрузки.
Читай также: У легендарного DOOM появится продолжение
"Армии ада вторглись на Землю. Станьте Палачом Рока в эпической сюжетной кампании и уничтожьте демонов во всех измерениях, чтобы спасти человечество. Они боятся только… тебя", - говорится в описании ролика.
Все оформившие предзаказ игроки получат цифровую копию DOOM 64 бесплатно. Также в комплект входит набор Rip and Tear:
– облик ревенанта-дудеца;
– мастер-уровень «База сектантов»;
– классический вид дробовика .
Шутер выйдет сразу на PS4, Xbox One, Stadia, ПК и Switch.
Напомним, ранее сообщалось, что американец сыграл Doom на своем Porsche с помощью руля и педалей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил