Демоны, кровь и мясо: Вышел новый трейлер DOOM Eternal

Фанатов серии продолжают дразнить роликами.

DOOM Eternal - долгожданное продолжение шутера - является самой ожидаемой игрой 2020 года. Выход игры несколько раз переносили, и сейчас называется новый срок - 20 марта. Именно в этот день игра станет доступна для загрузки.

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"Армии ада вторглись на Землю. Станьте Палачом Рока в эпической сюжетной кампании и уничтожьте демонов во всех измерениях, чтобы спасти человечество. Они боятся только… тебя", - говорится в описании ролика.

Все оформившие предзаказ игроки получат цифровую копию DOOM 64 бесплатно. Также в комплект входит набор Rip and Tear:

– облик ревенанта-дудеца;

– мастер-уровень «База сектантов»;

– классический вид дробовика .

Шутер выйдет сразу на PS4, Xbox One, Stadia, ПК и Switch.

Напомним, ранее сообщалось, что американец сыграл Doom на своем Porsche с помощью руля и педалей.