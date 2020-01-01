Вселенную Гарри Поттера воссоздали в Minecraft

Игроки получат полноценную ролевую игру.

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Команда энтузиастов The Floo Network создает ролевую игру во вселенной Гарри Поттера - Minecraft School of Witchcraft and Wizardry. Разработка велась четыре года.

Геймеры смогут использовать заклинания и проходить квесты. Игра будет посвящена первым книгам, где игроки смогут изучать Хогвартс и решать загадки. Также можно будет сыграть в квиддич.

В игре присутствует одиночный и сетевой режимы. О дате выпуска пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые разгадали секрет успеха Гарри Поттера.