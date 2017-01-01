Нейросеть заменила лицо Йеннифэр из сериала Ведьмак на каноничное

В отрывке видео лицо актрисы заменили на лицо из игры Ведьмак 3: Дикая охота.

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На YouTube-канале Kris Treger вышло видео, где в отрывке сериала Ведьмак нейросеть заменила лицо актрисы Ани Чалотры на лицо персонажа из игры.

Автор канала написал, что многие фанаты были недовольны кастингом от Netflix, потому он использовал deepfake для замены лица Йеннифэр.

На очереди - Трисс Меригольд, которая вообще не похожа ни на книжный вариант, ни на игровой персонаж. Крис пообещал выложить с ней видео позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели игры Ведьмак выплатили компенсацию автору книг.