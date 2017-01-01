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Dota 2 резко потеряла популярность

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Игра переживает исторически минимальный онлайн.
DOTA 2 теряет в популярности
DOTA 2 теряет в популярности
steampowered.com

Игра Dota 2 долго была лидером по онлайну: по сети в игру играли миллионы геймеров. Но, похоже, время этого монстра подходит к концу. По крайней мере, если разработчики не предпримут ряд исправлений.

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Согласно статистике от Steam Charts, за последний месяц одновременно онлайн было не больше 383 тыс пользователей. Ранее же максимальный онлайн доходил до 628 тыс пользователей. Это шестилетний минимум для игры. До этого антирекорд был установлен в 2014 году с 394 тыс игроков.

Возможно, такой отток произошел из-за ноябрьского обновления, где изменился интерфейс. Не все геймеры восприняли изменения позитивно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Dota 2 появилась платная подписка.

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Теги: Dota 2, игра
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