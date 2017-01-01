Уборщик слил в Сеть фото PlayStation 5

В кадр попал и джойстик DualShock.

На своей странице в Facebook некто Патрик, предположительно уборщик, опубликовал фото еще не вышедшей приставки PlayStation 5. Он работает в одной из игровых компаний, которые получили приставку для тестирования игр. Сам автор фото написал, что работает в компании на букву U. Скорей всего, речь идет об Ubisoft.

Слитые в Сеть фото приставки gizchina.com

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“Не уверен, что это правильное место для публикации фото. Но… Моя первая уборка пыли с прототипа PlayStation 5. Да, я иногда работаю уборщиком в U... Пожалуйста, не делитесь этим фотографиями“, - написал автор поста.

Судя по фото, ранние концепты PlayStation 5 подтверждаются, и приставка будет иметь V-образную форму.

Контроллер выглядит очень похоже на нынешнюю панель DualShock PlayStation 4.

На передней панели (слева) находится порт дисковода Blu-ray и интерфейс USB Type-C.

Ожидается, что PS5 появится на прилавках магазинов в конце 2020 года, и очень маловероятно, что он будет похож на то, что вы видите выше. Возможно, это просто модель для разработчиков.

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По имеющейся информации, в серии Sony PS5 будут использоваться чипы AMD с частотой до 3,2 ГГц. Кроме того, он также будет иметь встроенный твердотельный жесткий диск на 2 ТБ. Приставка будет поддерживать трассировку лучей, и обратно совместима с играми PS4 и PS4 Pro. Согласно сообщениям, Sony представит свою консоль следующего поколения на выставке CES 2020. Однако это официально не подтверждено.

Напомним, ранее сообщалось, что PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса.