Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игра The Witcher 3 Wild Hunt побила рекорд по онлайну из-за сериала

Комментариев: 0
Популярность сериала сказалась и на игре.
Третий Ведьмак установил рекорд по онлайну
Третий Ведьмак установил рекорд по онлайну
steampowered.com

После выхода сериала Ведьмак от Netflix начался настоящий бум на игру. Так, на стимовских серверах игры The Witcher 3 Wild Hunt был установлен абсолютный рекорд по онлайну. Более 100 тысяч игроков одновременно находились онлайн. А точнее - 102 172 игрока. 

Читай также: Игру про "Ведьмака" перенесут на мобильные устройства

Но рекорды ставят и другие части игры. Например, в The Witcher играли 12 627 человек. Вторая часть игры - The Witcher 2 Assassins of Kings - оказалась самой непопулярной частью, хотя ее онлайн тоже растет.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели игры Ведьмак выплатили компенсацию автору книг.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Ведьмак, The Witcher 3 Wild Hunt
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь