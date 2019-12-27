Игра The Witcher 3 Wild Hunt побила рекорд по онлайну из-за сериала

Популярность сериала сказалась и на игре.

После выхода сериала Ведьмак от Netflix начался настоящий бум на игру. Так, на стимовских серверах игры The Witcher 3 Wild Hunt был установлен абсолютный рекорд по онлайну. Более 100 тысяч игроков одновременно находились онлайн. А точнее - 102 172 игрока.

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Но рекорды ставят и другие части игры. Например, в The Witcher играли 12 627 человек. Вторая часть игры - The Witcher 2 Assassins of Kings - оказалась самой непопулярной частью, хотя ее онлайн тоже растет.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели игры Ведьмак выплатили компенсацию автору книг.